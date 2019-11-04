  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Kasım 2019 19:14

Kılıçdaroğlu CHP GEnel Merkezi'nde Eren Erdem'i ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 489 gün haksız yere cezaevinde kalan CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem'i, Genel Merkez'deki makamında ağırladı.

Kılıçdaroğlu CHP GEnel Merkezi'nde Eren Erdem'i ağırladı

1/ 8
Kılıçdaroğlu CHP GEnel Merkezi'nde Eren Erdem'i ağırladı

2/ 8
Kılıçdaroğlu CHP GEnel Merkezi'nde Eren Erdem'i ağırladı

3/ 8
Kılıçdaroğlu CHP GEnel Merkezi'nde Eren Erdem'i ağırladı

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM