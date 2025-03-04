Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Muharrem İnce, Edip Akbayram'ın cenazesinde yan yana saf tuttu
74 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce de katıldı.
Sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 52 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından 2 Mart Pazar günü hayatını kaybetti.
Akbayram için Harbiye'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Anma Töreni düzenlendi. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile usta sanatçının ailesi, sevenleri ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle çok sayıda seveni katıldı.
Namazın ardından, üç siyasi ortak açıklamada bulunarak Akbayram'a rahmet diledi.