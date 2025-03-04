Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Muharrem İnce, Edip Akbayram'ın cenazesinde yan yana saf tuttu

Cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile usta sanatçının ailesi, sevenleri ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle çok sayıda seveni katıldı.