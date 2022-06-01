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Kılıçdaroğlu’ndan, Erdoğan’ın ''sürtük'' sözlerine ve 10 sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan, Erdoğan’ın ''sürtük'' sözlerine ve 10 sorusuna yanıt - Resim: 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ne katılanlara ‘sürtük’ diyerek hakaret etmesine tepki göstererek, kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu’ndan, Erdoğan’ın ''sürtük'' sözlerine ve 10 sorusuna yanıt - Resim: 2

Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. "Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar" havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir” diyerek sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu’ndan, Erdoğan’ın ''sürtük'' sözlerine ve 10 sorusuna yanıt - Resim: 3

Kılıçdaroğlu’nun yanıtı şöyle:

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Kılıçdaroğlu’ndan, Erdoğan’ın ''sürtük'' sözlerine ve 10 sorusuna yanıt - Resim: 4
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