Kılıçdaroğlu’ndan, Erdoğan’ın ''sürtük'' sözlerine ve 10 sorusuna yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ne katılanlara ‘sürtük’ diyerek hakaret etmesine tepki göstererek, kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt verdi.
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Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. "Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar" havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir” diyerek sosyal medya hesabından yanıt verdi.
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Kılıçdaroğlu’nun yanıtı şöyle:
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