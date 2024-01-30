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Kilise saldırısında yeni gelişme: Silahlardan biri bulundu

İstanbul Sarıyer'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından polis ekipleri, saldırganların kullandığı silahlardan birini buldu.

Kaynak: DHA
Kilise saldırısında yeni gelişme: Silahlardan biri bulundu - Resim: 1

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından dün, saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı. 

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Kilise saldırısında yeni gelişme: Silahlardan biri bulundu - Resim: 2

Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. 300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. 

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Kilise saldırısında yeni gelişme: Silahlardan biri bulundu - Resim: 3

Çok sayıda polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörlerle arama çalışmalarına devam ediyor. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü sağlanıyor. 

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Kilise saldırısında yeni gelişme: Silahlardan biri bulundu - Resim: 4

Yol kenarına atılan silahlardan birinin bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, dedektörle arama yapan polis ekipleri dedektörün sesle tepki vermesi üzerine yol kenarındaki tabancayı buluyor.

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