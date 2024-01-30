Kilise saldırısında yeni gelişme: Silahlardan biri bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. 300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.