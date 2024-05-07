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Kilisede şoke eden görüntüler: Silah tutukluk yapınca kurtuldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir papaz, kilisede vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı. Silah tutukluk yapınca, kilisede bulunanlar saldırganı etkisiz hale getirdi.

Kaynak: DHA
Kilisede şoke eden görüntüler: Silah tutukluk yapınca kurtuldu - Resim: 1
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Kilisede şoke eden görüntüler: Silah tutukluk yapınca kurtuldu - Resim: 2

Olay, Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentinde bulunan Jesus' Dwelling Place Kilisesi’nde Pazar günü meydana geldi. Kilisenin papazı Germany, vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı. 

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Kilisede şoke eden görüntüler: Silah tutukluk yapınca kurtuldu - Resim: 3

Saldırgan, Germany’e yaklaşarak silahını doğrulttu ve tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. 

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Kilisede şoke eden görüntüler: Silah tutukluk yapınca kurtuldu - Resim: 4

Kilisenin diyakozu Clarence McCallister, hızlı davranarak saldırganı etkisiz hale getirdi ve silahı aldı.

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