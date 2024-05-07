Kilisede şoke eden görüntüler: Silah tutukluk yapınca kurtuldu
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir papaz, kilisede vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı. Silah tutukluk yapınca, kilisede bulunanlar saldırganı etkisiz hale getirdi.
Kaynak: DHA
1 / 7
Olay, Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentinde bulunan Jesus' Dwelling Place Kilisesi’nde Pazar günü meydana geldi. Kilisenin papazı Germany, vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı.
2 / 7
Saldırgan, Germany’e yaklaşarak silahını doğrulttu ve tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı.
3 / 7
Kilisenin diyakozu Clarence McCallister, hızlı davranarak saldırganı etkisiz hale getirdi ve silahı aldı.
4 / 7