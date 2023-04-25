Kilis'te 2 katlı bina çöktü
Kilis'te, ağır hasarlı 2 katlı boş binanın bir kısmında çökme meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, yapılan denetimlerde ağır hasarlı olduğu belirlenerek boşaltılan Tabakhane Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın bir kısmı, sabah saatlerinde çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
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AFAD ekiplerince yapılan incelemede enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.
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Kilis Vali Yardımcısı Kemal Balaban da olay yerine gelerek, duruma ilişkin ekiplerden bilgi aldı. (DHA)
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