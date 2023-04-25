Kilis'te 2 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, yapılan denetimlerde ağır hasarlı olduğu belirlenerek boşaltılan Tabakhane Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın bir kısmı, sabah saatlerinde çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.