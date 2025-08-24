  1. Anasayfa
  4. Kilis’te 2 yaşındaki yabancı uyruklu minik kız çocuğu kayboldu!

Kilis’te 2 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Kilis'te dün akşam saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

Kaynak: İHA
Olay, Kilis Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki A.A. adlı kız çocuğu kayboldu. K

Küçük kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlattı.

Ekipler, çevredeki parklar, sokaklar ve boş alanlarda tarama yapıyor.

