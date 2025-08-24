Kilis’te 2 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor
Kilis'te dün akşam saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.
Kaynak: İHA
Olay, Kilis Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki A.A. adlı kız çocuğu kayboldu. K
1 / 7
Küçük kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
2 / 7
İhbarla olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlattı.
3 / 7
Ekipler, çevredeki parklar, sokaklar ve boş alanlarda tarama yapıyor.
4 / 7