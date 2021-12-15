Kilolu diye eleştirilen 3 çocuk annesi kadının inanılmaz değişimi

Çünkü Ashley, 3. çocuğuna hamileydi. Genç kadın, hem 3. çocuğunu dünyaya getirdi hem de fit bir görüntüye kavuştu. Kadının eski ve yeni halini görenler, inanmakta güçlük çekiyor. Ayrıca 3 çocuğu olduğunu duyanlar ise daha büyük bir şaşkınlık yaşıyor.