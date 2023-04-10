Kilosu 1.000 TL! Mersin'den dünyaya ihraç ediliyor

Seralarda ne kadar turfanda meyve hasadını artarsa Mersin’de bir o kadar ihracat noktası olacağını ifade eden Gürbüz, "Sadece üzümde değil, turfan da olarak, kayısı, erik, şeftali, nektarinin hasadını yapıyoruz. Şu anda hem üretici hem de ülkemiz çok iyi fiyatlarla kazanıyor. Çünkü bu ürünler hem iç piyasa da hem de ihracatta ülkemize döviz getirisi var. Şu anda bulunduğumuz serada ne ilaç ne de hormon hiçbir şey kullanılmıyor. En doğal şekli ile yetiştirildiği için ürün ihracata gidiyor. Çünkü ihraç edilen üründe asla kalıntı istenmez. Kelebeklerin bile rahat uçtu bu serada meyvenin ne kadar doğal ve tatlı olduğunun ispatıdır" diye konuştu. (DHA)