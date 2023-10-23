Kilosu 130 lira! Sarı altın hasadı başladı

130 LİRAYA SATILIYOR

Kalite ve verimine göre bu sene 125 TL ile 130 TL arasında satılıyor. 2023 yılı içerisinde ise toplamda 6-7 bin ton çekirdek elde edilmesi bekleniyor. Tomarza; kabak ekme, çapa, toplam ve patos yaparak dışa bağımlılıkta tamamen kendisini yenileyerek kendi yağı ile kavrulan konumuna geldi.