Kilosu 150 lira... Kadınların ek gelir kapısı oldu!
Ordu'da fındık bahçelerinde yetişen dağ çileğini toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor. Dağ çileğinin kilosu 150 liradan alıcı buluyor.
Ordulu kadınlar, fındık bahçelerinde yetişen dağ çileğinin kilosunu 150 liradan satarak ekonomik kazanç elde ediyor.
Karadeniz Bölgesi'nde kırsal kesimde ikamet eden birçok kadın, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 12 ay boyunca her gün bağ, bahçe ve tarlada mesai yapıyor.
Yörenin önemli ürünleri fındık ve çay tarımının yanı sıra balık avına da çıkan kadınlar, engelli arazi yapısında kışın yakılacak odunları taşıyor.