Kilosu 17 lira... Türkiye'de ilk patates hasadı o ilimizde başladı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Kökçüoğlu, “2023 yılında ülkemizde 1 milyon 500 bin dekarlık alanda 5,5 milyon ton patates üretmiştik. Adana’da da 60 bin dekar alanda 220 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. 2024 yılında hem üretim alanımız hem de rekoltede yüzde 10’luk bir artışımız var. Adana patates üretiminde 10’uncu sırada yer almasına rağmen ilk patates Adana’da hasat ediliyor” diye konuştu.