Kilosu 2 bin TL olan ''beyaz altın''ı kaçak topladılar

Arazisine izinsiz giren kişiler tarafından salep orkidelerinin tahrip edildiğini belirten Süleyman Serttaş, “Fındık bahçemizde doğal olarak yetişen Anadolu orkideleri olarak bilinen salep bitkileri kimliği belirsiz kişiler tarafından önceki gün sökülerek yumruları alınmış. Bahçedeki tüm orkideleri değil özellikle büyük ve iri olanları seçmişler. Kimyasal maddelerin orkidelere zarar vereceği düşüncesiyle yıllardır bahçemizde kimyasal ilaç, gübre kullanmıyoruz. Doğal hayvan gübreleri kullanıyoruz. Tüm aile bireyleri olarak bilinçli şekilde koruduğumuz orkidelerin tahrip edilmesiyle alakalı gerekli müracaatımızı ilgili birimlere yaptık” diye konuştu.