Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor

Turfanda kiraz yetiştiren üretici Fatma Şimşek, "Yaklaşık 15 yıl oldu, daha önce buraya sebze ekiyorduk, domates ekiyorduk. Ondan fazla bir kar olmadığı için, köyümüzde de turfanda kiraz dikenler oldu. Onlarda verim ve kalitenin güzel olduğunu görünce biz de kiraza çevirdik" dedi.