Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde kiraz hasadı başladı. 40 liraya alıcı bulan kiraz, iç piyasanın yanı sıra Norveç, Almanya ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de kiraz hasadı başladı. Bu yıl 2 bin 500 dekarda 5 bin tonun üzerinde ürün rekoltesi beklenen Erdemli bölgesindeki kiraz bahçelerinde turfanda kirazın hasadı yapıldı.
Kalitesine göre 40 liraya kadar alıcı bulan kirazın, yurt dışına da ihraç edildiği belirtildi. Turfanda ürün yetiştiren üretici ise kazancın daha fazla olduğu belirterek, fiyatlarından memnun olduklarını kaydetti.
Turfanda kiraz yetiştiren üretici Fatma Şimşek, "Yaklaşık 15 yıl oldu, daha önce buraya sebze ekiyorduk, domates ekiyorduk. Ondan fazla bir kar olmadığı için, köyümüzde de turfanda kiraz dikenler oldu. Onlarda verim ve kalitenin güzel olduğunu görünce biz de kiraza çevirdik" dedi.
Piyasanın beklentisine uygun ürün yetiştirdiklerini de ifade eden Şimşek, "Kirazımız erkenci türü, etli, ihracatçıların tercih ettiği bir cins. Piyasada içte de dışta da güzel satılan bir kiraz. Biz de yetiştirmekten gayet memnunuz" diye konuştu.