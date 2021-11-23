Kilosu 50 bin lirayı bulan safranı bakın nasıl taklit ediyorlar!

KİLOSU 50 BİN LİRA



Safran alırken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Manavoğlu şunları söyledi:

“İnternetten almak istediğimizde safranı birçok farklı fiyatta görebiliyoruz. Güncel olarak safranın kilogram fiyatı yaklaşık 50 bin lira. 50, 100 gramı 100 lira gibi rakamlara satılıyor. Burada ise taklit ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Safranı taklit için mısır koçanlarının ipliklerinin boyanması, at kılının boyanması, Hindistan cevizinin ipliksi tabakasının boyanarak safranmış gibi satılması ne yazık ki karşımıza çıkıyor."