Kilosu 50 lira! İngiliz Kraliyet ailesi de Türkiye'den sipariş ediyor
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen en iyi kiraz yarışmasında kazanan Ahmet Aksoy ve Mücahit Şen oldu. Çay bardağına girmeyen kirazlardan İngiliz Kraliyet ailesinin de sipariş ettiği öğrenildi.
Lapseki Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kiraz festivalini iptal etti. Ancak üreticilerin teşvik edilmesi için en iyi kiraz yarışması yapıldı.
Ziraat 900 kategorisinde 19, diğer çeşitler kategorisinde ise 15 olmak üzere yarışmaya toplam 34 üretici katıldı. Belediye hizmet binasında kurulan standa üreticiler tarafından kasalarla getirilen kirazların ambalajları da beğeni gördü. Çiçekler ve yapraklarla süslenen kirazlar, jüri karşısına çıktı.
JURİ SEÇİMDE ZORLANDI
Jüride yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Murat Şeker, Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Prof. Dr. Gıyasettin Çiçek, Doç. Dr. Neslihan Ekinci, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sakaldaş, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz, Ögretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Neşe Yılmaz, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine göre puanlama yaptı. Çay bardağının boğumundan girmeyen irilikteki kirazlar, jüriyi seçim yapmakta zorladı.
Yarışma sonunda Ziraat 900 kategorisinde birinci olan Ahmet Aksoy’a 4 bin TL, ikinci Orhan Aktuğ’a 2 bin 500 TL, üçüncü Hasan Kerem Doğan’a 1500 TL, dördüncü Mehmet Şen’e bin TL ve beşinci Yağmur Pekşen’e 750 TL ödül verildi.