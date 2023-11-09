Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatında hasat başladı

3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın sökümü de çok ince bir işçilikle yapılıyor. Anti tümör özelliğinin olduğu bilinen safran bitkisi, kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara da iyi geliyor. Mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada "mutluluk iksiri" olarak da bilinen safran bitkisi ayrıca kendi miktarının 100 bin katı suyu sarı renge boyuyor.