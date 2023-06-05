Kilosu 70 lira! 3 mühendis kafa kafaya verdi; şimdi paraya para demiyorlar!
Kırıkkale'de çocukluk arkadaşı olan 3 mühendis, kendi imkanlarıyla kurdukları serada istiridye mantarı üreterek ek gelir sağlıyor.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, makine mühendisi Osman Demir, kendi imkanlarıyla kurdukları 70 metrekarelik serada istiridye mantarı üretiyor. Ayda 1 ton üretim kapasitesine sahip serada elde ettikleri mantarların kilosunu müşterilerine 70 liradan pazarlıyor.
Maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, yaptığı açıklamada, "Sylvan Fotios" ve "Sylvan Ivory" tohumlarını ektiklerini ifade ederek, 40 günde bir kompostan 2 kez hasat yaptıklarını söyledi.
Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalıştığını anlatan Kandemir, "Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalışıyorum. Biz 3 arkadaş bu işe başladık. 3'ümüzde mühendisiz ama bu işin geleceği olduğu için ilerlemeye karar verdik. İşin üretim aşamasında ben varım. Kuluçka evre, pim bağlama evresi ve hasat evresinde de sürekli ben ilgileniyorum.
Şu anki ektiğimiz tohum 'Sylvan Fotios' ve 'Sylvan Ivory' ektik. Aslında bu mantarın çeşitleri aynı. Toplamda bu komposttan 2 hasat alıyoruz. 40 günde de kompost hasadını bitirip, kompostu dışarı atıp yenisini koyuyoruz" dedi.