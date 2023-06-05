Kilosu 70 lira! 3 mühendis kafa kafaya verdi; şimdi paraya para demiyorlar!

Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalıştığını anlatan Kandemir, "Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalışıyorum. Biz 3 arkadaş bu işe başladık. 3'ümüzde mühendisiz ama bu işin geleceği olduğu için ilerlemeye karar verdik. İşin üretim aşamasında ben varım. Kuluçka evre, pim bağlama evresi ve hasat evresinde de sürekli ben ilgileniyorum.