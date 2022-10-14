Kilosu 70 liradan satılıyor! Ormana akın eden köylüler uzun kuyruklar oluşturdu

Karabük’ten ailesiyle geldiklerini söyleyen Dursun Feyizoğlu, "5 kilo topladık. Bu bölgeye ilk kez geldik, daha önce Düzce’ye gitmiştik. Biz pazarda kestane neden pahalı, diye kızıyorduk ama hakikaten çok zahmetli ve zorlu bir işmiş, onu da öğrenmiş olduk” dedi.