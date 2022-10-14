Kilosu 70 liradan satılıyor! Ormana akın eden köylüler uzun kuyruklar oluşturdu
Bartın'da kestane toplamak isteyen köylüler, ormanlara akın etti. Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Bartın ve Zonguldak’ta kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Sabah erken saatlerde ormana gelen köylüler, ağaçlara tırmanarak, ağacın dallarını sallayıp ya da sopayla kestaneleri yere düşürerek topluyor.
Köylüler, kestanenin kilosunu 50 ile 70 liradan pazarda satıyor. Bartın’ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkisindeki orman da her yıl kestane toplamak isteyenlerin akınına uğruyor.
Bu sene de sabah erken saatlerden itibaren ormana gelenler, kestane toplamak için birbirleriyle yarıştı. Kimileri yemek için toplarken kimileri de pazarda satıp gelir elde etmeye çalışıyor. Kestane toplayanların yol kenarına park ettikleri araçlarıyla ise uzun kuyruklar oluştu.
Karabük’ten ailesiyle geldiklerini söyleyen Dursun Feyizoğlu, "5 kilo topladık. Bu bölgeye ilk kez geldik, daha önce Düzce’ye gitmiştik. Biz pazarda kestane neden pahalı, diye kızıyorduk ama hakikaten çok zahmetli ve zorlu bir işmiş, onu da öğrenmiş olduk” dedi.