Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor

2016 yılında 5 tane çadırla üretime başladığını söyleyen Akıncı, "Pamuk atıklarından üretimi kendim yapıyorum. Sarıidris kasabasında kültür mantarının yanında çeşitlilik olsun diye istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriyorum. Ürettiğimiz ürünleri İstanbul ve Isparta’daki pazarlara gönderiyorum" dedi.