Kilosu 800 lira! Kırmızı altın hasadı başladı

'TÜRKİYE'NİN VE KUZEY YARIM KÜRENİN İLK KİRAZI'

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Manisa, kirazda önemli bir merkez. En önemli özelliği; Türkiye'nin ve kuzey yarım kürenin ilk kirazını çıkartıyoruz. Aynı zamanda üretim anlamında 48 bin 832 ton ile 4'üncü sıradayız. Üretim alanı büyüklüğü açısından da 2'nci sıradayız. İlerleyen yıllarda Manisa, üretim anlamında daha da yukarılara çıkacaktır" dedi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise ilk kiraz hasadı için "Dünyada kiraz üreticiliği konumunda 1'inci sırada gelmekteyiz. Bu seneki ihracat hedefimiz; 200 milyon dolar. 80 bin ton kiraz ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kirazın ihracatını en çok Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)