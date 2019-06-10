Kim Jong-un hakkında tüyler ürperten iddia
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında tüyler ürperten bir son dakika haberi geldi. Kim Jong-un generalini piranalara yedirdiği iddia edildi. Kim Jong-un, kendisini devirmeye yönelik darbe hazırlığı içerisinde bir generali infaz ediş şekli tü
Kuzey Kore'nin iç siyasetinde yaşanan olaylar kan dondurmaya devam ediyor. Son zamanlarda ABD ve ezeli düşmanı Güney Kore ile yakınlaşma süreci içerisine giren Kuzey Kore lideri kamuoyuna pozitif mesajlar vermeye devam ediyor. Öte yandan ortaya atılan son dakika iddiası ise herkesi şoke etti.
Ordunun içerisinde bulunan generalin kendisini devirmeye yönelik bir darbe girişiminde olduğunu öğrenen Kim Jong'un generali Ryongsong'u konutuna davet ettiği öğrenildi. Kuzey Kore lideri generali kendi konutunda korkunç bir şekilde infaz etti.
Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi.