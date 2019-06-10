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  3. 10 Haziran 2019 18:35

Kim Jong-un hakkında tüyler ürperten iddia

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında tüyler ürperten bir son dakika haberi geldi. Kim Jong-un generalini piranalara yedirdiği iddia edildi. Kim Jong-un, kendisini devirmeye yönelik darbe hazırlığı içerisinde bir generali infaz ediş şekli tü

Kim Jong-un hakkında tüyler ürperten iddia

Kuzey Kore'nin iç siyasetinde yaşanan olaylar kan dondurmaya devam ediyor. Son zamanlarda ABD ve ezeli düşmanı Güney Kore ile yakınlaşma süreci içerisine giren Kuzey Kore lideri kamuoyuna pozitif mesajlar vermeye devam ediyor. Öte yandan ortaya atılan son dakika iddiası ise herkesi şoke etti.

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Kim Jong-un hakkında tüyler ürperten iddia

Ordunun içerisinde bulunan generalin kendisini devirmeye yönelik bir darbe girişiminde olduğunu öğrenen Kim Jong'un generali Ryongsong'u konutuna davet ettiği öğrenildi. Kuzey Kore lideri generali kendi konutunda korkunç bir şekilde infaz etti.

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Kim Jong-un hakkında tüyler ürperten iddia

Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi.

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Kim Jong-un hakkında tüyler ürperten iddia

Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.

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