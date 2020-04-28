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  3. 28 Nisan 2020 14:00

Kim Jong-Un'un tabuttaki görüntüsü olay oldu

Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kim Jong-Un'un tabuttaki görüntüsü olay oldu

Dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken birden bire Kuzey Kore lideri Kim Jong-un birinci gündem maddesi haline geldi. Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti.Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

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Kim Jong-Un'un tabuttaki görüntüsü olay oldu

Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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Kim Jong-Un'un tabuttaki görüntüsü olay oldu

Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.

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Kim Jong-Un'un tabuttaki görüntüsü olay oldu

ABD ve Çin, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.

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