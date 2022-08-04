Kim Milyoner Olmak İster'de 400 bin liralık soruyu açtırdı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına 19 yaşındaki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü öğrencisi Öykü Berfin Karasapan damgasını vurdu. 400 bin TL'lik soruya kadar gelen genç yarışmacı, "Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?" soruya mantık yürüterek yanıt verdi. Ancak doğru cevabı veremeyen yarışmacı 30 bin TL ödülle programdan ayrıldı.