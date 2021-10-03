Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Dünya üçüncüsü elendiği soruyla alay konusu oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Tıp Fakültesi öğrencisi elendiği soruyla sosyal medyada alay konusu oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan dünya üçüncüsü 3. soruda hüsrana uğradı.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Atv'nin izlenme rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli yarışmacı katıldı.
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Çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını belirten Duygu Dilbaz Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.
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Dilbaz'a ilk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'Armut dersem' dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" soruldu.
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