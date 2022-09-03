Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda joker kullanan yarışmacı herkesi şaşırttı

İLK SORUDA JOKER KULLANDI! TERS KÖŞE YAPTI

İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI



Heyecanlı tavırları ve ilginç konuşmalarıyla hem İmirzalıoğlu'nu hem de ekran başındakileri güldüren Altıparmak, yarışma başlar başlamaz ilk soruda joker hakkını kullandı.