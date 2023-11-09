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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: Doktora öğrencisi ikinci soruda elendi

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenen doktara öğrencisi sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: GerçekGündem
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: Doktora öğrencisi ikinci soruda elendi - Resim: 1

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorular ve verilen cevaplarla zaman zaman gündem oluyor.

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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: Doktora öğrencisi ikinci soruda elendi - Resim: 2

Yarışmaya, Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan ve İşletme bölümü üzerine doktora yapan Damla Aktan da katıldı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: Doktora öğrencisi ikinci soruda elendi - Resim: 3

Aktan'ın karşısına ilk soruda, "'Bugün buradan milyoner olarak ayrılacağım' cümlesinin yüklemi hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklar arasında, 'A- Bugün', 'B- Bu yarışmadan', 'C- Milyoner olarak', 'D- Ayrılacağım' yer aldı.

'D- Ayrılacağım' şıkkını seçen yarışmacı, ilk soruyu başarıyla cevaplayarak ikinci soruya geçti.

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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: Doktora öğrencisi ikinci soruda elendi - Resim: 4

ikinci soru olan, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusu soruldu. Şıklarda, 'A- Perşembe', 'B- Cuma', 'C- Cumartesi' ve 'D- Pazar' cevapları vardı.

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