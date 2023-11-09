Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: Doktora öğrencisi ikinci soruda elendi
ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenen doktara öğrencisi sosyal medyada gündem oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorular ve verilen cevaplarla zaman zaman gündem oluyor.
Yarışmaya, Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan ve İşletme bölümü üzerine doktora yapan Damla Aktan da katıldı.
Aktan'ın karşısına ilk soruda, "'Bugün buradan milyoner olarak ayrılacağım' cümlesinin yüklemi hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklar arasında, 'A- Bugün', 'B- Bu yarışmadan', 'C- Milyoner olarak', 'D- Ayrılacağım' yer aldı.
'D- Ayrılacağım' şıkkını seçen yarışmacı, ilk soruyu başarıyla cevaplayarak ikinci soruya geçti.
ikinci soru olan, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusu soruldu. Şıklarda, 'A- Perşembe', 'B- Cuma', 'C- Cumartesi' ve 'D- Pazar' cevapları vardı.