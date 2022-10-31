Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Şener Şen sorusu
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e 'Şener Şen' sorusu damga vurdu.
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "Başrolünde Şener Şen'in olduğu 'Selamsızlar Bandosu' adlı filmin hikâyesinin geçtiği kurgusal kasabanın adı nedir?" sorusu Milyoner'e damga vurdu.
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Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 'Şener Şen' sorusunun cevabı merak konusu olurken jokerini kullanarak seyirciye güvenen yarışmacı ters köşe oldu.
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Sorunun doğru şıkkı 'Selamsız' olacaktı.
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Seyirci, 'Mesudiye' şıkkına oy vererek, yarışmacıyı yanılttı.
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