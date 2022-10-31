Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Şener Şen sorusu

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "Başrolünde Şener Şen'in olduğu 'Selamsızlar Bandosu' adlı filmin hikâyesinin geçtiği kurgusal kasabanın adı nedir?" sorusu Milyoner'e damga vurdu.