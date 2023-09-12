Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan, sempatik tavırları ile tüm Türkiye'yi hem güldüren hem ağlatan Rabia Birsen Güvercin'in estetik protez kol hayali bir iş insanı sayesinde gerçek oluyor.
Ankara'da, protez üretimi yapan Kırşehirli iş insanı Mustafa Düğer (53), Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL kazanan Rabia Birsen Güvercin'in (24) estetik protez kol masrafını ücretsiz karşılayacağını söyledi.
Düğer, "Kendisine ulaştım. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
Ankara'da yaşayan Rabia Birsen Güvercin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı.
Hastaneye kaldırılan Güvercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Güvercin, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Soruya doğru yanıt veren Güvercin, 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Güvercin, parayla estetik kol protezi yaptırmak istediğini açıkladı.