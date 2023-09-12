Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha

Hastaneye kaldırılan Güvercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Güvercin, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Soruya doğru yanıt veren Güvercin, 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Güvercin, parayla estetik kol protezi yaptırmak istediğini açıkladı.