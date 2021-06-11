Kimler aşı oldu? Hangi meslek gruplarına aşı sırası geldi? İşte son durum

Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından 14 Ocak itibariyle tüm sağlık çalışanları aşıda öncelik sırasında olan ilk meslek grubu olarak aşılarını yaptırmaya başladı.

İlk etapta Bakanlık tarafından yayınlanan aşıda öncelikli meslek grupları tablosuna göre sıralama şu şekilde:

1. Aşama:

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler