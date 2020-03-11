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BİR İLİMİZDE DAHA KORONAVİRÜS ALARMI!
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  3. 11 Mart 2020 09:52

Kimler risk altında? İşte koronavirüsle ilgili bilmeniz gerekenler

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Peki ölümcül virüs en çok hangi yaş grubunu tehdit ediyor ? İşte rakamlarla koronavirüs...

Kimler risk altında? İşte koronavirüsle ilgili bilmeniz gerekenler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu.

Ancak bu oran, yaş, cinsiyet, sağlık geçmişi gibi nedenlerle değişiklik gösterebiliyor.

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Kimler risk altında? İşte koronavirüsle ilgili bilmeniz gerekenler

100 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs 4 bin 284 kişinin hayatına mal oldu. İstatistiklere bakıldığında corona virüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor.

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Kimler risk altında? İşte koronavirüsle ilgili bilmeniz gerekenler

Bu yaş grubunda corona virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı.

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Kimler risk altında? İşte koronavirüsle ilgili bilmeniz gerekenler

Bu yaş grubunda corona virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı.

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