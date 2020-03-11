Kimler risk altında? İşte koronavirüsle ilgili bilmeniz gerekenler
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Peki ölümcül virüs en çok hangi yaş grubunu tehdit ediyor ? İşte rakamlarla koronavirüs...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu.
Ancak bu oran, yaş, cinsiyet, sağlık geçmişi gibi nedenlerle değişiklik gösterebiliyor.
100 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs 4 bin 284 kişinin hayatına mal oldu. İstatistiklere bakıldığında corona virüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor.
Bu yaş grubunda corona virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı.