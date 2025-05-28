Kimya fabrikasında büyük patlama: Bir tank füze gibi havaya uçtu
Çin'in Shandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Korkunç anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Gaomi kentinde bulunan Shandong Youdao Kimya şirketine ait tesiste patlama meydana geldi.
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Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, patlamayla birlikte tanklardan birinin havaya uçtuğu, yan taraftaki bir tankta bulunan işçinin can havliyle kaçıştığı görüldü.
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Bölgeden alev topu ve yoğun duman yükselirken, fabrikaya 232 acil durum görevlisi sevk edildi.
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Çin devlet medyası, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.
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