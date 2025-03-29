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Kimyasal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
Kimyasal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kimyasal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İ.A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kimyasal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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Kimyasal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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