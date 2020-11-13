Kına gecesinde 17 kişi koronavirüse yakalandı!
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Alaçam ilçesinde kına yemeği sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif ve onların temaslısı olarak 17 vaka ortaya çıktığını bildirdi.
Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede başarıya sadece alınan önlem ve denetimlerle ulaşılamayacağına, halkın önlemlere eksiksiz uymasının bu başarının elde edilmesi için en önemli faktör olduğuna işaret etti.
Valilik olarak tüm kamu kurumları ile ortak hareket ederek kentte salgının son durumunu, vaka seyrini ve bu seyir karşısında alınması gereken önlemleri görüşüp karara bağladıklarını anlatan Dağlı, "Samsun'da bu kararların sonucunda vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz.
Kurallara uyuyormuş gibi yapıp ilk fırsatta maskemizi çıkarıp sosyal mesafeye dikkat etmeden bir hayat sürdüğümüzde, sadece vaka ve kayıp sayımız artırıyor." ifadesini kullandı.
Bu durumun en üzücü örneğinin yakın zamanda Alaçam ilçesinde yaşandığına dikkati çeken Dağlı, "Koronavirüs bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda yasak kararı aldığımız ilimizde bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş.