Kına gecesinde 17 kişi koronavirüse yakalandı!

Valilik olarak tüm kamu kurumları ile ortak hareket ederek kentte salgının son durumunu, vaka seyrini ve bu seyir karşısında alınması gereken önlemleri görüşüp karara bağladıklarını anlatan Dağlı, "Samsun'da bu kararların sonucunda vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz.