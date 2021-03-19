Kira beyannamesi süresi geliyor... Peki kimler kira geliri vergisi ödeyecek?

İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.