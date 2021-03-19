Kira beyannamesi süresi geliyor... Peki kimler kira geliri vergisi ödeyecek?
Kira geliri elde eden mükellefler için 2020 yılına ait gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam ediyor.
Kira geliri elde eden mükellefler için 2020 yılına ait gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam ediyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 56 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellefi bulunuyor.
Bu mükelleflerin, 2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart'a kadar idareye ulaştırması gerekiyor. Beyannameler, Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderilebilecek. Sisteme, Başkanlığın internet sitesi "www.gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. İkametgahın bulunduğu yerdeki vergi dairesine kağıt ortamında beyanname verilebilecek. Mali müşavirler üzerinden de e-Beyanname Sistemi'nden kira geliri beyan edilebilecek.
İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK
2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.