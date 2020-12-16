Kira yardımı başvuruları başlıyor! Ödemeler ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. Kira yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Büyükşehirlerdeki esnafa 750 TL, küçük şehirlerdeki esnafa ise 500 TL kira yardımı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor.
ÖDEMELER YENİ YILA GİRERKEN YAPILACAK
Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin nasıl yararlanacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek.
Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması beklenirken, destek ödemelerinin de yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
İş yeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.