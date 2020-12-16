Kira yardımı başvuruları başlıyor! Ödemeler ne zaman yapılacak?

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İş yeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.