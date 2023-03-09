Kiracı - ev sahibi milyonları ilgilendiriyor: 6 bin TL'ye 3.845 TL iade...
Kira geliri elde eden milyonlarca mülk sahibinin vereceği beyanname ile ilgili detaylar belli oldu.
Kira geliri elde eden milyonlarca mülk sahibinin mart ayı sonuna kadar beyanname vermesi gerekiyor. Beyanname veren tüm mülk sahiplerinin vergi ödemesi gerekmiyor. İstisna, gider ve indirimler bulunuyor. Ayrıca vergi iadesi de söz konusu. Kiracının ödediği vergiyi mal sahibi iade alabiliyor.
Beyanname veren tüm mülk sahipleri vergi ödemeyecek. Hatta vergi ödemek bir yana vergi iadesi alacak olan mülk sahipleri de olacak... Vergi iadesinin nedeni yıl içinde verginin zaten ödenmiş olması. Vergi iadesi imkânı, işyeri kira geliri elde edenler için söz konusu.
Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın yazısına göre, Konut kiralamalarında yıl içinde kesinti-stopaj yoluyla vergilendirme olmadığından vergi iadesi imkânı da olamıyor. İşyerlerini mülk sahibinden kiralayan işletmeler her ay bir yandan mülk sahibine net kira öderken, diğer yandan Maliye’ye brüt kira üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi stopajı öderler.
Maliye’den vergi iadesi olarak alabilirler
Mülk sahipleri de kira gelirleri üzerinden verdikleri beyannamelerinde hesaplanan vergiden, kiracı işletmenin ödediği (yüzde 20 oranındaki) vergiyi mahsup ederler, düşerler. Eğer kiracı işletmenin ödediği (yüzde 20) vergi, beyannamede hesaplanan vergiden yüksek çıkarsa, aradaki farkı mülk sahipleri Maliye’den vergi iadesi olarak alabilirler. Tablodan; farklı tutardaki kira gelirleri için ne kadar vergi iadesi alınabileceği veya ne kadar vergi ödeneceği görülebilir.