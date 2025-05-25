Kiracısı dükkanını geri isteyen mal sahibinden istedikleri ''pes''dedirtti

Mağdur olduğunu ifade eden Fahrettin Karakuş, "6 ay önce imzalı tahliye taahhütname gönderdik, 2 ay daha beklememizi istedi. Biz de 2 ay daha süre verdik ve şu ana kadar çıkmadı. Gidip anahtarı teslim alacağız ama anahtarı vermek istemiyor. '12 milyon ya bana para vereceksiniz ya da 12 milyon senet yazmanız gerekiyor. Onu da kabul etmiyorsanız kiraya ben vereceğim, hava parasını ben alacağım' diyor. Anahtarı bize vermek istemiyor, yani dükkanı gasbetti. Ve tehditle bizi oradan kovdu. 'İstediğiniz yere gidin, benim şartları kabul ederseniz böyle, kabul etmezseniz anahtarı alamazsınız' dedi" diyerek yaşadıklarını anlattı.