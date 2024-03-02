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Kiracısına ulaşamayınca daireye girdi; gözlerine inanamadı

Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibi, itfaiye eşliğinde daireye girdi. Dairede bulunan beslenmesi yasak olan albino piton, koruma altına alındı.

Kaynak: DHA
Kiracısına ulaşamayınca daireye girdi; gözlerine inanamadı - Resim: 1

Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1932 Sokak’ta dün akşam, 6 katlı apartmanın 5'inci katında oturan A.Y.’den haber alamayan mülk sahibi, binaya geldi. Mülk sahibi, kiracısı kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım isterdi. 

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Kiracısına ulaşamayınca daireye girdi; gözlerine inanamadı - Resim: 2

Gelen itfaiye ekibinin kapıyı açıp içeri girdiği dairede albino cinsi piton bulundu.

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Kiracısına ulaşamayınca daireye girdi; gözlerine inanamadı - Resim: 3

İtfaiye ekipleri beslemesi yasaklı tür olduğu için yılanı yakalayıp Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti. A.Y.’ye ise ulaşılamadı.

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Kiracısına ulaşamayınca daireye girdi; gözlerine inanamadı - Resim: 4

SOSYAL MEDYADA PİTONLA VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ

Bukalemun, tarantula gibi beslemesi yasaklı hayvanları evinde besleyip sosyal medya hesaplarından paylaştığı görülen A.Y.'nin, pitona 'Pakize' ismini verdiği öğrenildi.

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