Kiracısına ulaşamayınca daireye girdi; gözlerine inanamadı
Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibi, itfaiye eşliğinde daireye girdi. Dairede bulunan beslenmesi yasak olan albino piton, koruma altına alındı.
Kaynak: DHA
Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1932 Sokak’ta dün akşam, 6 katlı apartmanın 5'inci katında oturan A.Y.’den haber alamayan mülk sahibi, binaya geldi. Mülk sahibi, kiracısı kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım isterdi.
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Gelen itfaiye ekibinin kapıyı açıp içeri girdiği dairede albino cinsi piton bulundu.
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İtfaiye ekipleri beslemesi yasaklı tür olduğu için yılanı yakalayıp Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti. A.Y.’ye ise ulaşılamadı.
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SOSYAL MEDYADA PİTONLA VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ
Bukalemun, tarantula gibi beslemesi yasaklı hayvanları evinde besleyip sosyal medya hesaplarından paylaştığı görülen A.Y.'nin, pitona 'Pakize' ismini verdiği öğrenildi.
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