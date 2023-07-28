Kiracısının dükkanını kurşunlattı!

Dükkan sahibi O.K, bu kez dükkanı boşaltması için Y.'ye para teklif etti. Y.Y. bu teklifi de kabul etmeyince, O.K dükkana 2 kişi göndererek sözlü tehditte bulundu. Bir hafta sonra 25 Temmuz’da saat 03.30 sıralarında yüzü maskeli bir kişi kuaför dükkanın önüne giderek tabanca ile iki el ateş etti.