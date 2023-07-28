Kiracısının dükkanını kurşunlattı!
İstanbul Kadıköy'de, kiracısının kuaför dükkanını boşaltmasını isteyen mülk sahibi O.K, para karşılığı tahliye teklif etti. Kiracının teklifi reddetmesi üzerine mal sahibi maskeli bir kişi göndererek dükkana ateş açtırdı.
Olay, Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi O.K, kiracısı Y.Y.'nin kirasına zam yapmak istedi. Y., zam talebini kabul etmedi ve soluğu mahkemede aldı.
Dükkan sahibi O.K, bu kez dükkanı boşaltması için Y.'ye para teklif etti. Y.Y. bu teklifi de kabul etmeyince, O.K dükkana 2 kişi göndererek sözlü tehditte bulundu. Bir hafta sonra 25 Temmuz’da saat 03.30 sıralarında yüzü maskeli bir kişi kuaför dükkanın önüne giderek tabanca ile iki el ateş etti.
Olayın ardından şüpheli kaçtı. Kurşunlar camı delerek işyerindeki kombiye isabet etti. Olay sırasında dükkanda kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kiracı Y.Y., mülk sahibi O.K’den şikayetçi oldu. Saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.