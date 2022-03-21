Kirada oturanın vay haline! 1 yılda yüzde 84 arttı; zirvede Antalya var!

"SATILIK FİYATLARI ETKİLİ OLDU"

BETAM araştırmacısı Dr. Gökhan Güneş, "Bu yükselişte satılık konut fiyatlarının çok yüksek seviyelere ulaşmış olmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Yeni eve çıkmak isteyen bireyler konut satın almak yerine kiralık evlere çıkmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla artan kiralık konut talebi fiyatların da artmasına sebep oldu. İnşaat maliyetleri de arttı bu durum bize yeni yapılacak konutların da yüksek fiyatlardan devam edeceğini gösteriyor" dedi.