Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı
Barınma krizine dönüşen ve ev sahipleri ile kiracıları arasında cinayete varan tartışmalarla sonuçlanan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Adana'da bir ev sahibi 18 bin TL kira ödeyen kiracısına yüzde 500 zamla 75 bin TL kira isteyip genç kadını çocuklarıyla birlikte sokağa attı.
Ev sahibi ile kira bedelinde uzlaşamayan A.Y. iki çocuğuyla sokakta kaldı. A.Y., 18 bin TL ödediği yıllık kirasının ev sahibi tarafından 75 bin TL'ye çıkarılmak istendiğini, bu bedeli ödeyemeyeceğini belirterek ev sahibinin hesabına 35 bin lira yatırmasına rağmen evinden atıldığını söyledi.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde iki çocuğu ile birlikte yaşayan A.Y. (42), kira bedelinde uzlaşamadığı ev sahibi tarafından evden çıkarılarak sokağa atıldı.
Eşyalarının sokağa taşındığından işte olduğu esnada 10 yaşındaki oğlu E.Y.'nin telefonuyla haberdar aldığını anlatan A.Y., "Oğlum aradı, 'anne evimizi dışarıya atıyorlar' dedi. Ben bir gün süre istememe ve eşyalarımın sokakta kalmamasını talep etmeme rağmen o bir gün süreyi vermediler. Biz o geceyi yağmurlu havada eşyalarımla birlikte sokakta geçirdik" dedi.