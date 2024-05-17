Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı

Eşyalarının sokağa taşındığından işte olduğu esnada 10 yaşındaki oğlu E.Y.'nin telefonuyla haberdar aldığını anlatan A.Y., "Oğlum aradı, 'anne evimizi dışarıya atıyorlar' dedi. Ben bir gün süre istememe ve eşyalarımın sokakta kalmamasını talep etmeme rağmen o bir gün süreyi vermediler. Biz o geceyi yağmurlu havada eşyalarımla birlikte sokakta geçirdik" dedi.