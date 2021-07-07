Kirasını bile ödeyemiyordu! Aldığı risk hayatını değiştirdi
Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren ev kiralama uygulaması Airbnb'nin kurucularından Brian Chesky'in bir zamanlar kirasını bile ödeyemediği ortaya çıktı. İşte Chesky'in ilham veren başarı hikayesi...
Brian Chesky, giderek popüler olan dünyanın birçok yerinde konaklama imkanı sağlayan Airnb’nin kurucularından biri.
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Aynı zamanda şirketin CEO’su olan Chesky, Airbnb’nin başarıya ulaşmasında oldukça önemli role sahip. Peki Brain Chesky’nin başarısının sırrı nedir?
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Risk Almak: Aslında birçoğumuzun çekindiği, güvenli bölgemizden çıkıp risk almaktır.
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Orta gelirli bir ailenin çocuğu olan Chesky, Rhode Island School of Design mezunudur ve Los Angels’da endüstriyel dizayn firmasında çalışmaya başlamıştır.
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