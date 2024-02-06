Kirasını IBAN ile ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar
Ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları devam ederken kirasını IBAN ile ödeyen bir kiracı için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi.
Son zamanlarda yaşanan ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları gündemdeki yerini korurken kiracıların kira ödemesinde dikkat etmesi gereken bir husu ortaya çıktı. Kira ödemelerini IBAN ile yapan kiracılar hak kaybı yaşamamak adına bazı konulara dikkat etmek zorunda.
Gazete Vatan'da yer alan habere göre, ev sahibini kirayı banka üzerinden gerçekleştiren kiracının kirasını eksik olarak yatırdığı gerekçesi ile tahliyesini talep etti. Peki havale ücretinin kesilmesi eksik kira olarak değerlendirilir mi?
Avukat Cansen Erdoğan IBAN ile ödemede bankanın kestiği havale ücretinin 'eksik kira' olup olamayacağıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Son zamanların üzerinde en çok ihtilaf yaşanan konularından biri olan Kiracı- ev sahibi uyuşmazlıklarında kira bedeli kadar bedelin ödenme şeklinde de ne yazık ki pek çok tartışma ve anlaşmazlık yaşanmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çözümünde sadece Türk Borçlar Kanunu’ndan değil yanında diğer birçok kanundan, mevzuattan, düzenlemeden yararlanılmakta."
"Son zamanların üzerinde en çok ihtilaf yaşanan konularından biri olan Kiracı- ev sahibi uyuşmazlıklarında kira bedeli kadar bedelin ödenme şeklinde de ne yazık ki pek çok tartışma ve anlaşmazlık yaşanmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çözümünde sadece Türk Borçlar Kanunu’ndan değil yanında diğer birçok kanundan, mevzuattan, düzenlemeden yararlanılmaktadır."