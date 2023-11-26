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Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı - Resim: 1

Balışeyh ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yol suyla doldu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

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Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı - Resim: 2

Yağışın ardından derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 

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Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı - Resim: 3

Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. 

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Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı - Resim: 4

Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekipleri de kontrollü olarak ulaşımı sağlamaya başladı. (DHA)

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