Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA
Balışeyh ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yol suyla doldu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
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Yağışın ardından derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekipleri de kontrollü olarak ulaşımı sağlamaya başladı. (DHA)
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