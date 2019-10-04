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  3. 04 Ekim 2019 22:06

Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne'nin merkezi ile Keşan ilçesinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Keşan'da hayatı felç eden yağışın ardında

Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

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Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde bugün öğleden sonra gök gürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı. Bazı esnaflar işyerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı.

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Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.

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