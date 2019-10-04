Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde bugün öğleden sonra gök gürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.