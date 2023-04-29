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  4. Fabrikada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

Kırklareli'de fabrika yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında büyük yangın çıktı.

Kırklareli'de fabrika yangını - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ‘da faaliyet gösteren Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde sabah 07.40 sularında 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamaya müteakip yangın başladı.

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Kırklareli'de fabrika yangını - Resim: 2

Su ile söndürme işlemlerinin zor olması sebebiyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı. 

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Kırklareli'de fabrika yangını - Resim: 3

Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi gelerek müdahalede bulundu. 

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Kırklareli'de fabrika yangını - Resim: 4

Olay anında tesiste personel bulunmadığı ve doğalgaz tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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