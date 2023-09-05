Kırklareli'de sel felaketi: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kırklareli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da "Demirköy-İğneada'da dün başlayan ve bugün de artarak devam eden aşırı sağanak yağışlar sonrasında su baskınlarının yaşandığı bölgemizde tüm ekiplerimiz hasar tespit ve arama tarama çalışmalarına Valimiz Sayın Birol Ekici koordinasyon ve yönetiminde aralıksız devam ediyor. İlimizde etkili olan aşırı sağanak yağışlar sebebiyle Demirköy-İğneada yolu arasında trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında ve gerekli olmadıkça yolu kullanmamalarını önemle rica ederiz" denildi.