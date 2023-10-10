Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre son yılda yaşanan kuraklık sebebiyle su yüzüne çıkan Çağlayan Köprüsü köylülerin yolunu kısaltmaya başladı. Eski tarihlerde bir değirmen olarak da bilinen 90'lı yılların Çağlayan'ı, gün yüzüne çıkması ile birlikte büyük ilgi odağı oldu.