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Kırklareli'nde denizde hortum dehşeti

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde hortum çıktı.

Kırklareli'nde denizde hortum dehşeti - Resim: 1

İHA'nın haberine göre Kıyıköy beldesi Selvez mevkiinde rüzgarlı hava şartlarında saat 17.00 sıralarında hortum çıktı. Yapılan yasak sonrası hafta sonu Kıyıköy beldesi sahillerini tercih etmeyen vatandaşlar felaketten kurtuldu.

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Kırklareli'nde denizde hortum dehşeti - Resim: 2

Denizde çıkan hortum sebebiyle bölge halkı tedirgin olurken şiddetli fırtına sonrası Kıyıköy Belediye Plajı Sahili yarısına kadar deniz suyu ile kaplandı. Deniz suyunun taşması sebebiyle cankurtaran kuleleri yıkılırken, sahilde bulunan çöp konteynırları sular altında kaldı.

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Kırklareli'nde denizde hortum dehşeti - Resim: 3

Öte yandan, Vize Kaymakamı Sedat Özdemir tarafından 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde yapılan duyuru sonrası 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günü denize girme yasağı ilan edilmişti.

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Kırklareli'nde denizde hortum dehşeti - Resim: 4
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