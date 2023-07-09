Kırklareli'nde denizde hortum dehşeti
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde hortum çıktı.
İHA'nın haberine göre Kıyıköy beldesi Selvez mevkiinde rüzgarlı hava şartlarında saat 17.00 sıralarında hortum çıktı. Yapılan yasak sonrası hafta sonu Kıyıköy beldesi sahillerini tercih etmeyen vatandaşlar felaketten kurtuldu.
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Denizde çıkan hortum sebebiyle bölge halkı tedirgin olurken şiddetli fırtına sonrası Kıyıköy Belediye Plajı Sahili yarısına kadar deniz suyu ile kaplandı. Deniz suyunun taşması sebebiyle cankurtaran kuleleri yıkılırken, sahilde bulunan çöp konteynırları sular altında kaldı.
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Öte yandan, Vize Kaymakamı Sedat Özdemir tarafından 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde yapılan duyuru sonrası 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günü denize girme yasağı ilan edilmişti.
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